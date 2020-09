UPDATE Ministrul Muncii anunta ca alocatiile majorate vor fi platite incepand cu 8 septembrie."Conform deciziei luate in Guvern, etapele in care vor fi cresteri la alocatii raman in vigoare. Incepand cu 8 ale lunii vom plati alocatiile marite aferente lunii august, urmatoarea la inceputul anului viitor de 20%. Vor fi doua pana la jumatatea anului viitor, astfel incat sa ajungem la 100% pana in 2022.Daca se va ajunge la CCR vom lua o decizie. Decizia de dublare peste noapte nu avea sustinere in buget, ceea ce am facut a fost sa respectam hotararea CCR in raport cu ceea ce bugetul poate sustine in anul in curs si anii viitori.Pentru moment suntem organizati fara repros, atat la ANPIS cat si la casele de pensii si la Posta Romana m-am asigurat ca ele sunt platite la timp si marite.", a spus Violeta Alexandru, ministrul Muncii, la Digi24.Majorarea de 20% pentru cei 3,6 milioane de copii inseamna pentru bugetul statului aproape 4 miliarde de lei.Copiii cu varsta de pana la 2 ani primesc 369 de lei, ceea ce inseamna un plus de 58 de lei, in timp ce copiii si adolescentii cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani vor primi 185 de lei, adica 29 de lei in plus fata de cat primesc in prezent.Pana la finalul anului 2022, alocatiile vor ajunge, in etape, la nivelul de:- 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani pentru copiii cu handicap- 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsi intre 2 ani si 18 aniIn calitate de for decizional, Camera Deputatilor a respins in 19 august Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care alocatiile au fost marite cu 20%. Ulterior, Guvernul a anuntat ca va ataca la Curtea Constitutionala legea prin care a fost respinsa aceasta OUG. ...citeste mai departe despre " UPDATE Alocatiile cresc cu 20%. Cati bani primesc copiii in plus, in septembrie " pe Ziare.com