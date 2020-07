"In general zonele turistice sunt niste surse posibile pentru raspandirea infectiei, mai ales daca se desfasoara un turism mai putin organizat. Acolo era ceva mai putin organizat. Nu erau zone de alimentatie publica, hoteluri, era pur si simplu o foarte mare aglomeratie in aer liber", a spus Alexandru Rafila la Digi24."Noi spunem ca masca se foloseste in spatii inchise sau in mijloace de transport. Daca in aer liber este o foarte mare aglomeratie, iar acea distanta minima de un metru si jumatate in mod evident nu este respectata, atunci si spatiul acesta liber devine propice pentru transmiterea bolii. Cred ca nu erau foarte multe persoane intr-o astfel de situatie - care ar fi utilizat masca", a explicat medicul."O atitudine mai ferma din partea autoritatilor care sa impiedice aglomeratiile mari de oameni se poate lua. Adica, noi am stabilit un numar de persoane care pot sa stea impreuna, iar daca discutam de 5, 6 persoane, iar acolo sunt 600... Va dati seama ca s-ar putea incerca convingerea oamenilor, ca nu trebuie sa intram in zona masurilor coercitive. Daca avem suficienta abilitate cred ca exista posibilitatea sa ii convingem pe oameni sa se departeze si sa evite aglomeratia excesiva", a completat Rafila. ...citeste mai departe despre " Alexandru Rafila: Zonele turistice sunt surse posibile pentru raspandirea infectiei cu coronavirus " pe Ziare.com