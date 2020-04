Alexandru Rafila: Legea vaccinarii este absolut necesara. A stat prea mult in Parlament

"Legea vaccinarii este absolut necesara. A stat prea mult timp in Parlament fara sa existe o decizie finala. In momentul de fata ea a fost aprobata de Senatul Romaniei, a fost adoptata de Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor. Este momentul ca ea sa fie adoptata de plenul Camerei Deputatilor", a afirmat Rafila, la dezbaterea online "Saptamana mondiala a imunizarii - saptamana sperantei in lupta cu epidemiile".El a mentionat ca in Romania se fac de mai multi ani demersuri pentru promovarea unei legi in domeniu, dupa ce, incepand cu anul 2009, acoperirea vaccinala a scazut in mod constant."In Romania, la fel ca in tari dezvoltate din vestul Europei - ma refer la Franta, la Germania, la Italia - acoperirea vaccinala a inregistrat scaderi constante de-a lungul timpului, iar acest lucru a impus dezvoltarea unei legislatii care sa acopere aceasta inconsistenta a programelor de vaccinare, incat sa ajungem la nivelurile pe care le recomanda Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru copii, adica 95% acoperire vaccinala - nivel care asigura protectia, practic, impotriva bolilor transmisibile prevenibile prin vaccinare", a spus el.De ce e nevoie de legislatieRafila a aratat ca tarile nordice, precum Danemarca, nu au astfel de legislatie, deoarece au o acoperire vaccinala de 95-98%."Nici in Romania nu a fost nevoie de o astfel de lege, dar din anul 2009, in mod constant, acoperirea vaccinala a scazut cu 10-15 procente si in ziua de azi, de exemplu, pentru vaccinul rujeolic avem acoperire de circa 85% la doza I, care se administreaza la varsta de un an. Insa la doza a doua, care se administreaza la varsta de cinci ani, avem o acoperire vaccinala in jur de 65%.Acest lucru a determinat in Romania, de patru ani de zile, sa asistam la o epidemie de rujeola care a facut 20.000 de imbolnaviri, a produs si 64 de decese si ne asteptam sa apara si complicatii tardive ale acestor imbolnaviri de rujeola", a afirmat Rafila.Presedintele Societatii Romane de Microbiologie a mentionat ca este nevoie de o lege a vaccinarii pentru ca, in momentul de fata, in Romania nu este posibila stocarea vaccinurilor pentru o perioada mai indelungata."In ciuda faptului ca Ministerul Sanatatii a lansat proceduri de achizitie publica, nu s-a reu ...citeste mai departe despre " Alexandru Rafila: Legea vaccinarii este absolut necesara. A stat prea mult in Parlament " pe Ziare.com