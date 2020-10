Alexander Adamescu poate fi extradat in Romania. Milionarul a pierdut definitiv procesul la Curtea Suprema a Marii Britanii

Curtea Suprema a Regatului Unit a respins apelul lui Alexander Adamescu, care sustine ca este victima unei persecutii politice si ca extradarea ar reprezenta o incalcare a drepturilor omului in legislatia europeana, relateaza platforma Law360."Recursul este respins," este concluzia judecatorilor. Intreaga decizie, data pe 20 octombrie, poate fi citita pe portalul care ofera informatii din domeniul juridic din regatul Unit (British and Irish Legal Information Institute)- bailii.org.Milionarul contesta o decizie data, in aprilie 2018, de Westminster Magistrates' Court, care a decis predarea lui Alexander Adamescu in Romania. Omul de afaceri este vizat de un mandat international de arestare emis de instantele din Romania la cererea DNA.Mandatul de arestareAlexander Adamescu era cautat de autoritatile romane dupa ce pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventiva in lipsa. In 26 mai 2016, instanta suprema a decis definitiv arestarea preventiva in lipsa a lui Alexander Adamescu, in dosarul in care este acuzat ca, impreuna cu tatal sau, omul de afaceri Dan Adamescu, a dat mita 15.000 de euro si 23.000 de lei judecatorilor Ion Stanciu si Elena Roventa, de la Tribunalul Bucuresti, pentru solutii favorabile in dosare de insolventa.Anterior, in 19 mai, Curtea de Apel Bucuresti dispusese emiterea mandatului de arestare preventiva in lipsa pe numele lui Alexander Adamescu, la solicitarea procurorilor DNA.Adamescu jr. a fost arestat la Londra, la inceputul lui 2018, dupa ce ar fi pus pe masa instantei britanice un raport fals al Administratiei penitenciarelor despre conditiile grele din inchisorile romanesti. Spre sfarsitul anului 2018, Adamescu a fost eliberat si acum asteapta finalizarea procedurii de predare in Romania.Citeste si: DNA: Alexander Adamescu a fost arestat de o instanta londoneza dupa ce a prezentat magistratilor un act falsificatAcuzatile DNAIn ordonanta procurorilor se arata ca, "in cursul lunilor iunie si decembrie 2013, inculpatul Adamescu Bogdan Alexander, impreuna cu tatal sau, a remis, prin interme ...citeste mai departe despre " Alexander Adamescu poate fi extradat in Romania. Milionarul a pierdut definitiv procesul la Curtea Suprema a Marii Britanii " pe Ziare.com