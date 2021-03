Noul traseu turistic amenajat pe domeniul Peles. Aleile pietruite de pe vremea lui Carol I, redescoperite

Cel mai vizitat muzeu din tara ar putea oferi noi experiente turistilor din intreaga lumea care il au pe lista destinatiilor de vacanta, anunta reprezentantii Asociatiei pentru Patrimoniul Regal Peles."Un nou traseu turistic apare pe domeniul Peles prin restaurarea gradinilor de poveste ale castelului. Asociatia pentru Patrimoniul Regal Peles amenajeaza un nou traseu de 7 kilometri pe aleile si potecile pietruite din spatele castelului, care strabat intregul domeniu", arata sursa citata.De curand au fost redescoperite aleile pietruite create inca de pe vremea Regelui Carol I. La acea vreme, aleile erau facute pentru ca domeniul regal sa poata fi parcurs pe jos sau cu trasura."Am descoperit recent aproape aproape 7 km de alei pietruite, alei care pornesc de la Cutitul de argint si ajung pana la stana regala. Aceste alei construite pe vremea Majestatii sale Carol I aveau ca scop parcurgerea intregului domeniu pe jos dar si cu trasura sau cu sania. Am reusit sa curatam, sa ducem la lumina acestea alei cu lungimi diferite astfel incat sa punem in valoare si alte elemente importante existente pe acest domeniu", a povestit prof Florin Stanica de la la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti. (USAMVB)Pe domeniul Peles se deruleaza un proiect prin care specialistii si studentii de la USAMVB sa repuna in valoare Complexul Vulparie si pentru a ingriji gradinile Castelului Peles.Potrivit profesorului Florin Stanica, se incearca realizarea unor circuite de vizitare a spatiilor exterioare, a gradinilor, a teraselor castelului care odinioara fusesera plantate cu foarte multe specii ornamentale, cu flori perene dar si cu trandafiri.In plus, se vor realiza zone de Belvedere si "niste puncte in care turistii sa aiba informatii pe sistemele moderne, pe telefon sau pe audio ghiduri legate de plantele pe care le vad, legate de zona pe care o vad incluzand acolo imagini de epoca, imagini din perioada regelui Carol I si a reginei Elisabeta, din perioada in care acesti arbori sau plante s-au plantat si bineinteles cum aratau terasele si toate spatiile verzi din perioada respectiva".CITESTE SI:Cazul socant petrecut in Bucuresti: do ...citeste mai departe despre " Noul traseu turistic amenajat pe domeniul Peles. Aleile pietruite de pe vremea lui Carol I, redescoperite " pe Ziare.com