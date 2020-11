Alegeri prezidentiale in Republica Moldova. Peste trei milioane de alegatori sunt asteptati la urne

Ordinea in care candidatii apar pe buletinele de vot este urmatoarea: Renato Usatii (Partidul Politic "Partidul Nostru"), Andrei Nastase (Partidul Politic "Platforma Demnitate si Adevar"), Tudor Deliu (Partidul Liberal Democrat din Moldova), Igor Dodon (independent), Violeta Ivanov (Partidul Politic "Sor"), Maia Sandu (Partidul Politic Partidul Actiune si Solidaritate), Octavian Ticu (Partidul Politic "Partidul Unitatii Nationale") si Dorin Chirtoaca (Blocul electoral Unirea).Pentru acest scrutin, autoritatile de la Chisinau au decis constituirea a 2.143 de sectiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova si alte 139 in strainatate, dintre care cele mai multe in Italia (30), Federatia Rusa (17), Romania (13) si Statele Unite ale Americii (12).Potrivit Constitutiei, castigator este desemnat candidatul care intruneste voturile a 50% + 1 dintre alegatorii prezenti la urne. Daca in primul tur niciun candidat nu va obtine majoritatea simpla, va fi organizat un al doilea tur de scrutin, pe 15 noiembrie. Mandatul presedintelui Republicii Moldova este de patru ani.Validarea alegerilor este conditionata de prezenta la urne a cel putin o treime din numarul alegatorilor inscrisi in listele electorale (3.287.140 cetateni cu drept de vot).La alegerile prezidentiale anterioare, din 2016, presedinte a fost desemnat socialistul Igor Dodon, care a invins-o in turul al doilea pe pro-europeana Maia Sandu, care a candidat din partea Partidului Actiune si Solidaritate. In primul tur, din 30 octombrie, 2016, Dodon a obtinut 47,98% din voturi, in timp ce Maia Sandu a fost votata de 38,71% dintre alegatori. In turul al doilea, din 13 noiembrie, Dodon a avut sustinerea a 52,11% dintre cetatenii care au mers la vot, iar Maia Sandu a fost votat de 47,89% dintre alegatori. Prezenta la vot a fost in primul tur al alegerilor prezidentiale din 2015 de 50,95%, iar in turul al doilea de 53,45%.Votul de duminica are loc in conditii speciale, in contextul epidemiei de COVID-19, organizatorii alegerilor stabilind un set de reguli care trebuie respectate la intrarea in sectiile de votare. Purtarea mastii de protectie este obligatorie. Mastile vor fi puse la dispozitia alegatorilor de reprezentantii Comisiei Electorale Centrale. ...citeste mai departe despre " Alegeri prezidentiale in Republica Moldova. Peste trei milioane de alegatori sunt asteptati la urne " pe Ziare.com