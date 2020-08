Jandarmii constanteni sustin ca barbatul "invartea de zor pe o masuta, trei pahare metalice". In interiorul unuia dintre pahare a fost gasita o bila din burete."Cum este posibil sa castige 400 sau 500 de lei in cincisprezece minute? Simplu...Deschiderea este de 10-15 lei si castigi.Se trece la 50 lei si surpriza, iar castigi. Cand se trece la 100 lei cu siguranta vei pierde. Din fericire un tanar de 29 de ani din Valcea si-a recuperat cu ajutorul jandarmilor investitia de 150 lei in aceasta afacere.Mai trebuie sa adaugam ca pe langa cel de la masa, se mai adauga cel putin doi sustinatori. Unul se ocupa cu atmosfera si invita oamenii la joc si altul care se posteaza la mica distanta si da alarma cand in zona isi fac aparitia echipajele de ordine publica.De obicei, se amplaseaza strategic, cauta sa aiba doua cai de scapare, pentru a putea sa dispara cat mai repede. Asupra celui de la masa, jandarmii au mai gasit suma de 300 lei," explica jandarmii.Persoanei in cauza, jandarmii i-au intocmit actele de constatare pentru fapta de organizare de jocuri clandestine in scopul obtinerii unor venituri si a fost predat la Politia Costinesti pentru continuarea cercetarilor.Jandarmeria Constanta recomanda sa evitati sa va lasati atrasi in astfel de jocuri de noroc neautorizate, care se desfasoara in plina strada, sub pretextul unui fals castig de bani....citeste mai departe despre " "Alba-neagra" revine pe litoralul romanesc. "Cum este posibil sa castige 400 sau 500 de lei in 15 minute?" " pe Ziare.com