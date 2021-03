Grecii care lucreaza pe lotul 2 al autostrazii Sebes-Turda au anuntat termenul de finalizare. Cand incepe constructia lotului 3 din Autostrada de Centura Bucuresti Sud

Potrivit economica.net, reprezentantii Aktor au discutat luni in cadrul unei videoconferinte cu ministrul Transporturilor si Infrastructurii din Romania."Determinarea cooperarii si dorinta comuna in ceea ce priveste aspectele strategice au fost reconfirmate in cursul recentei videoconferinte dintre Christos Panagiotopoulos, presedintele executiv al Aktor, si Catalin Drula, ministrul Transporturilor si Infrastructurii din Romania", au aratat reprezentantii Aktor, intr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, contractul pentru constructia celor 24,25 kilometri ai lotului 2 din Autostrada Sebes - Turda a fost atribuit asocierii Aktor - Euro Construct, pentru suma de 549,33 milioane de lei, iar ordinul de incepere a fost emis in decembrie 2014.De asemenea, contractul pentru executia celor 17,96 kilometri ai lotului 3 din Autostrada de Centura Bucuresti Sud (Bragadiru - Joita) a fost atribuit asocierii Aktor - Euro Construct, pentru suma de 853,42 milioane de lei. Ordinul de incepere pentru activitatea de proiectare a fost emis in 23 mai 2019, iar termenul de finalizare a contractului este decembrie 2022."In prezent antreprenorul a reusit sa finalizeze declaratia de proiectare (inregistrand intarzieri majore in activitatea de proiectare), fiind penalizat conform contractului pentru neindeplinirea puctului de referinta nr1 (finalizarea declaratiei de proiectare). Februarie - martie 2021: antreprenorul va proceda la elaborarea PAC si PTE", se mentioneaza pe site-ul Companiei de Drumuri cu privire la stadiul lucrarilor pe lotul 2 din A0 Sud.Citeste si:VIDEO Doi tineri din Bucuresti, gasiti inghetati pe o banca de pe un bulevard: "Nu erau foarte coerenti"Marturia uneia dintre studentele exmatriculate de la Facultatea de Drept: "Am copiat ca masura de preventie, pentru a nu fi nedreptatita. Nu voiam sa ajung la taxa din cauza celor care copiau"Moartea violenta a unui cunoscut profesor din Iasi. La 45 de ani, a murit de COVID-19, desi nu avea alte boliVIDEO Rusia incearca sa recupereze terenul pierdut. Drona de atac Altius va incepe testarea armamentelor dirijateFOTO Mama Antoniei, frumusete ravasitoare la 53 de ani ...citeste mai departe despre " Grecii care lucreaza pe lotul 2 al autostrazii Sebes-Turda au anuntat termenul de finalizare. Cand incepe constructia lotului 3 din Autostrada de Centura Bucuresti Sud " pe Ziare.com