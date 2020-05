Ajutor pentru copiii cu autism, care sunt grav afectati de efectele pandemiei

Autismul insemna izolare, imposibilitatea de a comunica sau de a face parte din societate. Cu ajutor si multi ani de terapie de specialitate, copiii au sanse sa fie recuperati.Perioada de izolare ne-a afectat pe toti, in special pe cei mici. Ei nu avut parte de programe de terapie - unii dintre copii au regresat, altii au putut primi ajutor partial prin programele online.Cele doua centre de recuperare ale Autism Voice s-au deschis dupa doua luni de inchidere temporara si suntem fericiti sa putem ajuta din nou copiii, dar avem nevoie de sustinere pentru a continua.Alaturi de partenerii nostri de la Aura Ion Foundation, am creat campania "Fondul de Bine pentru copiii cu autism" pe Facebook Donatiile ajuta pentru a se continua programele gratuite locale de recuperare pentru copiii din cele doua centre si cei proveniti din familii defavorizate, pentru a achizitiona materiale de protectie si dezinfectant, materiale de lucru si jucarii, si pentru a sustine programele gratuite nationale pentru familiile cu copii cu autism. Si oricine care are cont pe Facebook poate ajuta!"In lupta contra efectelor COVID-19, am lansat programul Autism Voice Line, linie complexa de consiliere si suport psiho-emotional on-line si telefonic pentru familii din toata tara, si psihoterapie de grup pentru parinti.De la debutul acesteia, din 18 martie, si pana acum, am oferit 400 de ore de consiliere si au apelat la noi inclusiv familii din afara Romaniei (din Italia, Spania sau Olanda) fiindca izolarea la domiciliu a copiilor cu tulburari sau autism a fost in intreaga lume, nu numai in Romania.Pentru ca suntem cea mai mare asociatie de specialitate din tara, am digitalizat programele sociale gratuite pe care le aveam deja, precum terapiile, si le-am oferit in continuare gratuit prin on-line, ajungand astfel la 300 de ore de terapie pentru cazuri sociale, sau cursurile de specialitate pentru parinti, Pass the Voice, pe care le faceam fizic in tara, le-am digitalizat, si astfel parinti din orice localitate au putut beneficia de ajutor via Zoom. Am putut oferi 1.700 de ore de training in co-terapie in felul asta.Vom continuam sa oferim aceste resurse gratuite on-line si telefonic cat putem. Nevoia de ajutor de specialitate este si mai mare acum.Multe familii au ramas fara salarii, iar unele centre de recuperare din tara s-au inchis ...citeste mai departe despre " Ajutor pentru copiii cu autism, care sunt grav afectati de efectele pandemiei " pe Ziare.com