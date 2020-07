Cel mai mare grup aerospatial din Europa a aratat ca va desfiinta aproximativ 5.000 de locuri de munca in Franta, 5.100 in Germania, 900 in Spania, 1.700 in Marea Britanie si 1.300 in alte regiuni, pentru un total de 14.000.Compania convenise deja desfiintarea a 900 de locuri de munca la divizia Premium AEROTEC din Germania.Planul depinde de discutiile cu sindicatele, care si-au reinnoit imediat angajamentele de a se opune concedierilor fortate.Airbus a refuzat sa le excluda, dar doreste plecari voluntare, pensionari anticipare si scheme de angajare part-time pe termen lung.Grupul doreste sa incheie un acord referitor la restructurarea fortei de munca pana in 2021."Va fi o lupta puternica pentru a salva locuri de munca", a declarat Francoise Vallin, reprezentant al sindicatului CFE-CGC.Un oficial al Ministerului francez al Finantelor a declarat ca guvernul se astepta ca Airbus sa utilizeze instrumentele pe care le-a pus la dispozitie pentru a reduce numarul de reduceri de locuri de munca.Pe 3 iunie, Reuters a relatat ca obiectivele de productie reduse ale Airbus au indicat renuntarea la 14.000 de posturi cu norma intreaga.Surse sindicale franceze au anticipat marti un numar de 15.000 si s-au angajat sa combata concedierile obligatorii.Airbus are o forta de munca de 135.000 de oameni, grupul fiind puternic populat cu veterani care au participat la dezvoltarea aeronvei A320. Aproximativ 37% din personal urmeaza sa se pensioneze in acest deceniu.Sindicatul Force Ouvriere si altii au spus ca se vor opune oricaror reduceri obligatorii.Surse din industrie au afirmat ca Airbus isi bazeaza restructurarea pe o reducere de 40% a productiei de aeronave, timp de doi ani. ...citeste mai departe despre " Airbus va desfiinta 15.000 de joburi: "Va fi o lupta puternica pentru a salva locuri de munca" " pe Ziare.com