Airbus produce viziere pentru spitale, prin imprimare 3D, in efortul de combatere a Covid-19

Peste 20 de imprimante 3D lucreaza zi si noapte.Sute de viziere au fost deja produse si expediate spitalelor din vecinatatea facilitatilor de productie ale Airbus din Spania.Airbus se bazeaza pe un design patentat pentru a produce ramele vizierelor, folosind materiale plastice de tip PLA."Unul dintre motivele pentru care imi iubesc jobul este capacitatea noastra de livra design avansat si productie rapida.Am trecut peste noapte de la realizarea de concepte aerospatiale la echipament medical.Acest lucru face o reala diferenta in lupta impotriva pandemiei si nu as putea fi mai mandru de echipele noastre care lucreaza zi si noapte la acest proiect Airbus", a spus Alvaro Jara, seful Airbus Protospace din Getafe, Madrid.Cu toate ca Airbus a intrerupt productia in cele mai multe dintre unitatile sale din Spania ca urmare a decretului regal din 29 martie, angajatii Airbus au acces in fabrici pentru a continua aceasta activitate esentiala.In proiect au intrat si Airbus Protospace Germania si Airbus Composite Technology Centre (CTC) din Stade, impreuna cu reteaua de printing 3D "Mobility goes Additive," care sprijina echipele din Spania si coordoneaza operatiunile de colectare si transport al vizierelor la Madrid.Despre AirbusAirbus este lider global in aeronautica, spatiu si servicii conexe.In 2019 a generat venituri de 70 de miliarde de euro si a avut 135.000 de angajati.Airbus ofera cea mai bogata gama de avioane de pasageri, cu 100 pana la peste 600 de locuri.Airbus este de asemenea, lider european in furnizarea de aeronave-cisterna, de lupta, de transport si pentru alte misiuni, precum si una dintre cele mai importante companii spatiale din lume.In domeniul elicopterelor, Airbus ofera cele mai eficiente solutii civile si militare din lume.