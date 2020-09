"Foarte multi soferi de camioane si de autoturisme aleg sa iasa din tara prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, mai ales in aceasta perioada in care multi inca isi mai petrec vacantele in Grecia, Bulgaria sau Turcia, astfel, in ultimele 24 de de ore s-au prezentat la iesirea din tara 757 de autoturisme, iar pe sensul de intrare au sosit 859, iar la camioane numarul celor care au iesit din tara pe la PTF Giurgiu a fost de 1.242, iar pe sensul de intrare s-au prezentat 980", a declarat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al ITPF Giurgiu, Elena Niculae.Autoturismele care intra sau ies din Romania au de asteptat aproximativ 20 de minute la controlul de frontiera, iar la camioane timpul de asteptare este de 60 de minute la iesirea din tara si de 30 de minute la intrarea in Romania, in conditiile in care traficul la frontiera se desfasoara pe patru artere de circulatie.Citeste si:Podul de la Giurgiu-Ruse ar putea fi inchis. Bulgarii protesteaza in masa fata de coruptia guvernamentala si ar intentiona sa blocheze total traficul in vama ...citeste mai departe despre " Aglomeratie la Vama din Giurgiu. Tirurile stau si cate o ora la controlul de frontiera " pe Ziare.com