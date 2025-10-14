Adrian Severin, la DNA, pentru a fi informat in legatura cu materialul de urmarire penala

Europarlamentarul Adrian Severin s-a prezentat, marti, la Directia Nationala Anticoruptie, fiind citat, potrivit unor surse judiciare, pentru prezentarea materialului de urmarire penala in dosarul privind "bani in schimbul amendamentelor" relatat de publicatia "The Sunday Times".

La intrarea in sediul DNA, Adrian Severin a reiterat ca dosarul este o " inscenare" pusa la cale de pe plan extern.

"A creat cineva un scandal. Acest scandal este creat in contextul relatiilor internationale. (...) Este o inscenare care a avut in vedere oprirea unor demersuri de politica externa pe care le intreprindeam eu si, in aceste conditii, sigur ca lucrurile trebuie cercetate. Acum ce se va intampla si cum se vor incheia astazi e prea devreme sa va spun", a afirmat el.

Europarlamentarul a precizat ca nu a depus niciun amendament si nu a luat bani pentru acest lucru.

"Nici nu m-am angajat, nici nu am intreprins demersuri pentru a determina pe altcineva sa depuna amendamente, sa modifice legislatia europeana. (...) Ceea ce am facut a fost sa inchei un contract de consultanta care a fost probat de Parlamentul European, care este in perfect regula si pe care l-am executat", a sustinut el.

Legat de acuzatia privind fondurile europene, Severin a spus ca sunt bani pe care toti europarlamentarii ii au la dispozitie pentru a-si organiza activitatea si ca deja s-a demonstrat "foarte clar" ca acestia s-au cheltuit asa cum trebuia.

El a admis ca orice ancheta si scandal afecteaza imaginea si ca are o dificultate foarte mare sa-si indeplineasca mandatul si sa-si reprezinte tara si alegatorii. In opinia lui, cazul trebuie inchis de mult.

In 28 februarie, procurorul-sef interimar al DNA, Laura Oprean, a precizat ca oficialii de la Bruxelles au raspuns in cazul anchetei europarlamentarului roman Adrian Severin si au comunicat o parte din documente.

In 31 ianuarie, procurorii DNA ii trimisesera o scrisoare presedintelui PE prin care reiterau solicitarea de a le fi puse la dispozitie o serie de documente relevante pentru instrumentarea cauzei penale in care este anchetat Adrian Severin.

Ce acuzatii i se aduc lui Severin

In acest dosar, fata de Adrian Severin se efectueaza acte de urmarire penala pentru infractiunile de luare de mita, trafic de influenta, extinse ulterior si infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.

In acelasi dosar se efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte trei persoane.

Din ordonanta de incepere a urmaririi penale intocmita de procurori a rezultat ca, in perioada 2007 - 2010, Severin a folosit si a prezentat in Parlamentul European documente, declaratii false ori inexacte, contrar reglementarilor legale (art. 43 din Normele de aplicare a Statutului deputatilor in Parlamentul European - Decizia Biroului din 19 mai 2008 si 9 iulie 2008).

"Documentele prezentate se refera la o serie de contracte de consultanta incheiate cu sase societati comerciale romanesti, infiintate anume cu scopul de a justifica prestari de servicii fictive, prin intermediul respectivelor contracte de consultanta. In felul acesta, invinuitul Severin Adrian a inlesnit unor persoane apropiate obtinerea pe nedrept a sumei de 436.663 euro din bugetul Parlamentului European. In aceeasi cauza se efectueaza acte de urmarile penala si fata de alte persoane", precizau procurorii.

Pe 18 iulie 2011, Adrian Severin a fost pus sub invinuire de procurorii DNA in legatura cu publicarea, in luna martie, a unor materiale audio-video de catre publicatia britanica "The Sunday Times".

Anterior, in aprilie 2011, DNA a trimis ministrului de atunci al Justitiei, Catalin Predoiu, solicitarea de ridicare a imunitatii parlamentare in cauza referitoare la Adrian Severin, in vederea transmiterii acestei solicitari presedintelui PE.

La sfarsitul lunii iunie 2011, Parlamentul European a votat ridicarea imunitatii eurodeputatului Adrian Severin.

