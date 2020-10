MAGDALENA NICULESCU, in prezent secretar general adjunct in cadrul Ministerului Transporturilor si fost functionar public de conducere in cadrul Ministerului Economiei, este acuzata de ANI ca, in calitate de director al Directiei Juridice si Relatii Internationale din cadrul Ministerului Economiei, a avizat in anul 2018, trei Ordine ale Ministrului Economiei, prin care a fost nominalizata, in vederea alegerii ca administrator provizoriu al unei societati de catre Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv a prelungirii duratei mandatului de administrator provizoriu al societatii, pecum si in vederea alegerii de catre Adunarea Generala a Actionarilor in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al societatii."In calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, persoana evaluata a incasat venituri totale in cuantum de 22.088 lei", precizeaza ANI, care adauga ca in acest caz este vorba despre un conflict de interese administrativ.Potrivit ANI, Magdalena Niculescu a depus in apararea sa un punct de vedere scris. ...citeste mai departe despre " Fosta directoare din Ministerul Economiei, acuzata ca a avizat documente care i-au adus venituri de peste 22.000 de lei " pe Ziare.com