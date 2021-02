Activitatea minelor din Valea Jiului revine la normal. Primul tren cu carbune pleaca marti catre Deva, unde 4.000 de apartamente nu au apa calda si caldura

Potrivit acestuia, se lucreaza normal de la schimbul trei, iar la Mina Lupeni, unde minerii au iesit din subteran abia luni seara, se vor executa operatiuni de asigurare a abatajelor si vor fi efectuate reparatii la defectiunile aparute, dupa care se va intra in program."Primul tren cu carbune va pleca spre Termocentrala Mintia marti, la ora 18.30. Va fi o garnitura formata din 32 de vagoane", a precizat directorul general al CEH.Urmatorul marfar cu huila va ajunge la termocentrala miercuri, cand se va face si pornirea instalatiilor, pentru ca pe 25 februarie dimineata, la ora 8.00, producatorul de energie electrica sa ajunga in parametrii normali de functionare, inclusiv pentru agentul termic livrat in reteaua de termoficare din municipiul Deva.4.000 de apartamente au ramas fara apa calda si calduraAproape 4.000 de apartamente din municipiul Deva au ramas fara apa calda si caldura, dupa ce Termocentrala Mintia s-a oprit in noaptea de joi spre vineri, 19 februarie, pentru ca nu mai avea carbune. In aceste conditii, aproape toate scolile din Deva au revenit la programul de studiu online, fiind afectati peste 4.200 de copii care invata in ciclul primar, dar si cei din clasele terminale.Minerii din Valea Jiului au incheiat, luni seara, protestul declansat in urma cu sase zile, din cauza ca le-au fost intarziate salariile pe luna ianuarie si nu au primit, de zece luni, tichetele de masa si deconturile pentru transportul la locul de munca.Guvernul va aloca bani pentru plata drepturilor salariale restante ale minerilor de la CEH, care vor acoperi plata salariilor pe trei luni si alte beneficii, a declarat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la finalul unor negocieri avute cu liderii minerilor din Valea Jiului.Ministrul Muncii a precizat ca in zilele de 25 si 26 februarie minerii isi vor incasa drepturile salariale restante, dar si beneficiile restante precum tichetele de masa si banii de transport.Mai puteti citi:Cine este cu adevarat Diana Sosoaca, senatoarea pusa mereu pe scandalUn preot, urmarit national pentru ca fuge de condamnare, se plange pe YouTube de pedeapsa primita. Slujitorul Bisericii cu Luna a dat un tun de aproape doua milioane de e ...citeste mai departe despre " Activitatea minelor din Valea Jiului revine la normal. Primul tren cu carbune pleaca marti catre Deva, unde 4.000 de apartamente nu au apa calda si caldura " pe Ziare.com