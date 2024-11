Un accident in lant a avut loc, sambata dimineata, in jurul orei 8:42, pe Autostrada Soarelui, pe sensul de mers dinspre Bucuresti spre Constanta, la km 67. Nu mai putin de 15 masini s-au ciocnit, cel putin 39 de persoane au fost ranite, iar patru au decedat. O parte dintre raniti sunt in stare grava.

10:17 - politistii dirijeaza circulatia, soferii sunt indrumati pe rute ocolitoare, sensul de mers spre Constanta este in continuare inchis

10:14 - Toate spitalele din Bucuretsi au fost alertate, sunt pregtite sa primeasca raniti, medici de la Floreasca au plecat spre locul accidentului

10:12 - Directorul spitalului judetean Calarasi spune ca spitalul este pregatit sa primeasca ranitii, ca s-au pregatit sapte paturi la reanimare, au fost aduse de acasa echipe de medici chirurgi, ortopezi, anestezisti. Sunt, de asemenea, pregatite patru sali de operatii.

10:01 - Raed Arafat a anuntat ca este vorba de 39 de persoane ranite si spune ca s-a trimis un numar important de ambulante ...citeste mai departe despre "Accident in lant pe Autostrada Soarelui: 39 de victime, din care patru morti. Circulatia este intrerupta - UPDATE " pe Ziare.com

Ads