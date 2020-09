Accesul pasagerilor la aeroportul Henri Coanda se va face direct de la Plecari. Pasagerii nu mai sunt obligati sa treaca prin corturile din fata terminalului

"Incepand cu data de 9 septembrie, la aeroportul Henri Coanda va fi permis accesul pasagerilor direct la aerogara Plecari, eliminandu-se obligativitatea trecerii prin corturile din fata terminalului. Raman insa valabile toate celelalte cerinte, respectiv masurarea temperaturii la intrarea in terminal, dezinfectarea mainilor, pastrarea distantei de 1,5 metri fata de celelalte persoane si purtarea mastii astfel incat sa acopere gura si nasul", arata CNAB.Masurile au fost decise avandu-se in vedere confortul pasagerilor, in contextul apropierii sezonului rece, dar si traficul inca redus in contextul pandemiei de CoVid 19."Intreg personalul aeroportului a primit atributia sa monitorizeze respectarea cerintelor privind purtarea mastii si pastrarea distantei si, in caz contrar, sa solicite interventia imediata a politiei si jandarmeriei", precizeaza compania.Tot de la 9 septembrie va fi permis si accesul autovehiculelor (autobuze RATB, autocare, autoturisme personale, TAXI etc.) in fata aerogarii Plecari, pentru debarcarea pasagerilor si insotitorilor acestora.Incepand cu aceeasi data, in aeroport, vor fi redeschise restaurante si cafenele, in plus fata de cele care si-au reluat deja functionarea in urma cu o saptamana.Corturile din fata terminalului vor fi demontate si, din 11 septembrie, parcarea in care acestea sunt acum amplasate se va redeschide pentru public."Raman valabile pentru pasageri recomandarea de a se prezenta la timp la aeroport, precum si cea de a respecta semnificatia indicatoarelor de directionare, atat pe fluxul auto din fata aeroportului cat si pe fluxurile de pasageri. Reamintim ca, in zona aeroportului, circulatia auto este afectata de lucrarile la conexiunea feroviara a aeroportului cu Gara de Nord, lucrari aflate in curs de finalizare", mai informeaza compania.Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administeaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, a avut in primul semestru al anului pierderi de 27,4 milioane lei, fata de un profit net de 193,6 milioane lei in perioada similara a anului trecut.Compania a raportat in primele sase luni venituri operationale de 220,9 milioane lei, de peste doua ori mai mici ...citeste mai departe despre " Accesul pasagerilor la aeroportul Henri Coanda se va face direct de la Plecari. Pasagerii nu mai sunt obligati sa treaca prin corturile din fata terminalului " pe Ziare.com