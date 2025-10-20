Aberatia zilei: Dinastia coreeana de la Lupeni

La Lupeni, unul dintre cele mai sarace orase din tara, functia de primar se transmite din tata in fiu. Prin alegeri formale, evident.

Mai intai a fost primar tatal, apoi fiul cel mare, iar incepand de duminica a urmat la rand fiul cel mic. Dinastia Resmerita, de tip coreean, se afla sub obladuirea PSD, despre care gurile rele spun ca ar fi urmasul Partidului Comunist Roman.

Lucian Resmerita, mezinul familiei (foto dreapta), a castigat alegerile fiind votat de doar 14% dintre alegatorii inscrisi in listele electorale, conform datelor oficiale citate de News.ro. Prezenta la urne a fost scazuta, circa 35% dintre localnici exprimandu-si intentia de vot. Restul, probabil, s-au resemnat.

Timp de 16 ani, Primaria Lupeni a fost condusa de tatal Resmerita, Cornel. Anul trecut, el a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu, fiind acuzat de procurorii DNA ca ar fi prejudiciat bugetul Primariei Lupeni cu peste 3,3 milioane de lei.

PSD-ul condus de Liviu Dragnea a mimat atunci reforma interna, indepartand de la butoane alesii cu probleme in justitie, asa ca la primarie a venit Cristian, fiul cel mare din familia Resmerita, care n-a stat decat cateva luni, preferand fotoliul mai cald si mai profitabil de senator.

Ca si tatal lui, noul primar Resmerita, Lucian, ales duminica, este, paradoxal, un profesor extrem de bogat intr-o localitate extrem de saraca, conform jurnalistilor de la Gazeta de Dimineata.

Desi traim vremuri in care toata lumea (incepand cu conducerea PSD) plange de mila profesorilor, tanarul Resmerita a adunat impreuna cu sotia sa (amandoi cadre didactice) o avere frumusica. Case, terenuri, masini si mai multe conturi sau depozite bancare, toate se regasesc in declaratia de avere a noului primar. Tot acolo apare si suma de 94.000 de lei, primita de tanarul cuplu ca dar de botez in 2015.

"Pe de alta parte, desi a mentionat ca este sau a fost administrator la mai multe societati comerciale, Lucian Resmerita nu a declarat niciun venit de pe urma acestei activitati!", mai scriu jurnalistii de la Gazeta de Dimineata.

Pe de alta parte, presa abunda in relatari despre saracia si traiul greu din Lupeni, dar si despre clanurile interlope care tin ostatic orasul.

"Lupeni este o localitate aflata la un pas de insolventa din cauza datoriilor acumulate de municipalitate (...) Vara trecuta, municipiul Lupeni era cel mai indatorat din tara, creantele la stat fiind de aproape 50 de milioane de lei", relata TVR in 2015.

