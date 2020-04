A inceput masacrarea arborilor in Bucuresti. Specialistii avertizeaza: Vom avea copaci bolnavi, poluare mai mare si se pierd bani. Primariile tac malc

Specialistii spun ca problema nu este noua si a fost in mod repetat semnalata, insa nici primariile, nici autoritatile de mediu nu au luat nicio masura.Efectele, mai spun specialistii, sunt dezastruoase pentru bucuresteni: arborii sunt fragilizati si imbolnaviti, poluarea creste si se pierd si bani."Taiem tot ce atarna!"Joi dimineata, bucuresteni din Sectorul 2 au vazut cum mai multi muncitori s-au urcat in arborii dintre blocuri si au inceput sa taie crengi verzi si sanatoase. Cu toata nevoia de a ramane in izolare, in apartamentele lor, mai multi locatari din zona s-au revoltat si i-au luat la rost pe salariatii inarmati cu drujbe.La urma urmei - voiau sa stie oamenii - daca respectivele crengi sunt sanatoase, de ce trebuiau ele taiate? Ca si-asa abia mai respiram in Bucuresti, din cauza poluarii...Fara vorba multa, muncitorii au spus ca ramurile respective "atarna" sau "risca sa le cada oamenilor in cap". Asa ca, evident, trebuiau taiate. Zis si facut! Salariatii si-au vazut, in continuare, de ciopartit. Prin unele locuri - au spus locatarii din zona - salariatii primariei au taiat, de langa trunchi, toate crengile la care au putut ajunge. Dupa care au incarcat totul intr-o remorca.Din fotografiile de mai jos se poate vedea clar ca taiate au fost, in cea mai mare parte, crengi verzi, nu uscate.Foto: Ziare.comBerceanu (USR): Se taie din exteriorul coroanei, nu de la trunchiCe se intampla daca tai prea mult dintr-un copac si cum ar putea impiedica bucurestenii ciopartirea arborilor? Iata ce spune consilierul general Octavian Berceanu (USR) care este, de profesie, inginer silvic."Toaletarea arborilor trebuie facuta, in mod clar. Dar se taie doar maximum 25-30% din partea exterioara a ramurilor, a lastarilor.Imaginati-va coroana unui arbore. Din experiorul ei se taie. Nu cum merg, de regula, cei care 'toaleteaza' astazi, taind crengi intregi, pana la trunchi.Treaba este prost facuta din punct de vedere tehnic. Asa cum se intervine de regula, nu se faca toaletare, ci o rarire de ramuri. In literatura de specialitate (din silvicultura -n.red.) nici macar nu exista procedeul ...citeste mai departe despre " A inceput masacrarea arborilor in Bucuresti. Specialistii avertizeaza: Vom avea copaci bolnavi, poluare mai mare si se pierd bani. Primariile tac malc " pe Ziare.com