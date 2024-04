Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, exclude varianta omorului in cazul lui Dan Condrea, patronul Hexi Pharma.

"Nu e vorba de niciun omor, exista o suspiciune ca, intr-adevar, ar fi o sinucidere, insa urmeaza a se clarifica dupa administrarea probatiunii - dupa circumstantele in care s-au intamplat lucrurile, modul in care a circulat persoana respectiva pe sosea, de mai multe ori, in zona aceea", a spus Lazar, marti, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

El a precizat ca procurorii ii audiaza pe toti martorii identificati pentru a clarifica circumstantele in care s-a produs accidentul.

"De asemenea, este in curs o expertiza tehnica, criminalistica, ce urmeaza sa clarifice modul in care s-a produs accidentul, circumstantele si asa mai departe", a aratat Lazar.

Despre cazul Hexi Pharma, procurorul general a afirmat ca exista persoane vatamate care au mai primit astfel de solutii diluate si se continua investigatia.

"Sunt ...citeste mai departe despre "A fost exclusa varianta omorului in cazul Dan Condrea - procurorul general al Romaniei" pe Ziare.com

Ads