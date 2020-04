"La nivelul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Directia Generala Turism a fost instituit un call-center pentru persoanele care au intrebari referitoare la reprogramarea calatoriilor, anularea acestora si implicit rambursarea sumelor achitate pentru pachetele de servicii, in contextul situatiei epidemiologice actuale.Numarul de telefon este: 0751.122.311. Pe aceasta cale, va adresam rugamintea sa apelati acest numar de telefon doar daca va aflati intr-una dintre situatiile mai sus mentionate", se mentioneaza in anuntul facut de Directia Generala Turism din Ministerul Economiei.La inceputul acestei luni, ministrul Economiei, Virgil Popescu, a facut un apel la romanii care au platit avansuri la agentiile de turism sa nu mearga sa ceara banii inapoi, "pentru ca nu au de unde sa-i dea si risca sa introduca firmele in faliment", aratand ca lucrul cel mai prudent ar fi "sa mai astepte sau sa ceara un voucher de la agentie, o reprogramare".Citeste si Cum isi vor recupera romanii banii pe concediile ratate? Agentiile de turism propun vouchere de vacanta in tara si tichete de masa ...citeste mai departe despre " A fost deschisa o linie telefonica destinata informarii clientilor din turism " pe Ziare.com