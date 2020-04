A fost aprobata Ordonanta Militara 9: Se reia exportul de cereale

Sambata, Marcel Vela spunea ca in aceasta saptamana ar putea fi emisa o noua Ordonanta Militara, ale carei prevederi vor reglementa, prin altele, traficul transfrontalier cu Bulgaria, astfel incat sa fie permisa circulatia persoanelor angrenate in muncile agricole."Vom da, probabil, inca o Ordonanta, in sensul in care ar trebui sa mai reglam zona de sud, granita cu Bulgaria, unde exista, la fel ca in zona de vest la granita cu Ungaria, un tranzit transfrontalier pentru muncile agricole. Asa cum am permis pentru Ungaria, trebuie sa permitem si pentru Bulgaria", a afirmat Vela.Pana acum au fost emise 9 Ordonante Militare.Ziare.com va transmite, in format LIVE TEXT, declaratiile facute de mini9strul de Interne Marcel Vela- De maine intram intr-o perioada foarte importanta pentru evolutia viitoare a gestionarii situatiei legate de noul coronavirus.- Trebuie sa imbinam cu intelepciune latura spirituala cu cea a prevenirii raspandirii virusului.- Fac din nou apel sa respectatei prevederile ordonantelor militare.- Evitati aglomerarile, nu mergeti in vizite si nu primiti vizite. Sunt constient ca este greu, motiv pentru care am si ajuns la un acord cu BOR pentru ca Lumina Sfanta sa ajunga la toti.- Asa cum stiti, starea de urgenta a fost prelungita. Era necesar si trebuie sa intelegem toti acest lucru. Avem un dusman comun: COVID-19.- MAI nu se relaxeaza in aceasta perioada. Vom fi la datorie.- Azi am semnat Ordonanta Militara numarul 9. Am prelungit suspendarea zborurilor cu Marea Britanie, Irlanda de Nord, Belgia, Turcia, SUA, Germania, Olanda.- O alta regmentare este exceptia de izolare pentru navigatori daca nu prezinta simptome.- O alta prevedere este legata de lucratorii transfrontaloeri care lucreaza in Bulgaria, care nu se vor izola daca nu au simptome.- Pietele agroalimentare raman deschise daca respecta regulile.- Un alt punct se refera la interzicerea exportului de grau si alte cereale. Prin aceasta ordonanta, se renunta la aceste prevederi din ordonanta trecuta.- Fac din nou apel la romanii din Diaspora. Cei care vor veni vor sta in carantina in locurile special amenajate.- Fac din nou apel la romanii din Diaspora. Cei care vor veni vor sta in carantina in locurile special amenajate. Vreau sa va anunt ca nu suntem in situatia sa dispunem carantina la domiciliu. ...citeste mai departe despre " A fost aprobata Ordonanta Militara 9: Se reia exportul de cereale " pe Ziare.com