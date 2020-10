Guvernul a aprobat lista celor 25 de boli infectocontagioase pentru care se instituie izolarea pacientilor

Documentul stabileste lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliul acestora, la locatia declarata de acestea sau, dupa caz, in unitati sanitare sau in locatii alternative atasate acestora. In aceasta lista a fost introdus si SARSCov2.Lista bolilor infectocontagioase pentru care se impune izolareaPotrivit documentului aflat in dezbatere pe site-ul MS, Lista aprobata cuprinde 24 boli infectocontagioase si a fost propusa de Institutul National de Sanatate Publica. Sunt acele tipuri de boli determinate de agenti patogeni care determina un impact rapid si major asupra starii de sanatate a persoanei bolnave si poat determina rapid aparitia de focare de boli transmisibile sau declansarea de epidemii extinse la nivel national sau international. Aceste boli infectocontagioase necesita identificare rapida, declarare si insituire de masuri imediate in scopul limitarii extinderii bolii in populatia generala. . La pozitia 25 s a creat cadrul legal pentru introducerea oricarei alte boli cu patogen necunoscut.1 Poliomielita2. Difteria3. Rujeola4. Pertussis5. Febra tifoida6. Febra paratifoida7. Boala meningococica (MCSE)8. Tuberculoza pulmonara cu microscopie pozitiva9. Antrax pulmonar10. Rabia umana11. Holera12. Pesta13. Variola / varioloidul14. Gripa umana cauzata de un nou subtip de virus gripal15. Cazuri umane de gripa aviara inalt patogena16. Febra hemoragica Lassa17. Ebola18. Febra hemoragica Marburg19. Febra hemoragica Crimeea Congo20. Febra galbena21. Nipah22. SARS23. MersCoV224. SarsCov225. Boala cauzata de un agent patogen infectios necunoscut / emergentAcelasi act normativ stabileste si unitatile sanitare de baza in care se pot trata persoanele bolnave cu afectiunile prevazute in lista bolilor infectocontagioase.Avand in vedere faptul ca bolile infectocontagioase sunt tratate in primul rand in spitalele si sectiile de boli infectioase de pe teritoriul tarii, lista unitatilor sanitare de baza in care persoanele bolnave vor fi izolate in scopul ev ...citeste mai departe despre " Guvernul a aprobat lista celor 25 de boli infectocontagioase pentru care se instituie izolarea pacientilor " pe Ziare.com