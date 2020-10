Pandemia cauzata de noul coronavirus a modificat rapid atitudinile fata de lucrul de acasa, indica studiul 'Forta de munca a viitorului'.Desi doar 5% dintre cei intervievati lucrau de acasa in cea mai mare a timpului inainte de impunerea restrictiilor, in prezent 87% dintre salariati vor sa aiba posibilitatea de a alege unde, cum si cand lucreaza, indica studiul Cisco.Vicepresedintele Cisco Systems, Gordon Thomson, a declarat ca firmele vor fi nevoite sa-si reconfigureze modul de functionare, pentru a contribui la satisfacerea cererilor angajatilor, care prioritizeaza comunicarea eficienta si colaborarea inainte de orice altceva.Thomson a adaugat ca si tehnologia va fi folosita pentru a garanta siguranta angajatilor si a datelor personale in mediul lor de lucru, fie ca este vorba de birou sau de locuinta.''Nu mai este vorba doar despre conectarea oamenilor, ci si despre experienta pe care o livrezi oamenilor in contextul in care ei sunt conectati. Investim mult mai mult in partea analitica ce merge dincolo de conectivitate'', a explicat el intr-un interviu.Studiul Cisco a fost realizat pe baza intervievarii a 10.000 de oameni din 12 piete din Europa, Orientul Mijlociu si Rusia. ...citeste mai departe despre " Schimbari pe piata muncii, provocate de COVID-19. 9 din 10 angajati vor sa lucreze de acasa " pe Ziare.com