80% dintre tinerii cercetatori de la laserul de la Magurele isi cauta locuri de munca in strainatate

Cativa zeci de angajati ai Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei (IFIN-HH) si ai laboratorului de laser de mare intensitate de la Magurele (Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics - ELI-NP) au solicitat ministrului Educatiei sa reactioneze fata de stilul de management al conducerii IFIN-HH.Vicepresedintele Federatiei Sindicale Hermes a mentionat ca manifestantii au cerut oprirea abuzurilor directorului general al IFIN-HH, Nicolae Zamfir."A fost o actiune a Federatiei pentru intrarea in legalitate la IFIN-HH cu privire la numirea directorului general si stoparea abuzurilor acestuia. Aici (la IFIN-HH, n.r.) lucrurile au degenerat in abuzuri de neimaginat. Avem aceasta situatie de ocupare ilegala a postului (de director general, n.r.), iar alti oameni, care indeplinesc conditiile, trebuie sa aiba dreptul sa se inscrie la concurs, sa poata accede la functia de director general, ca nu e functie pe persoana fizica. Este o functie intr-o institutie publica si se ocupa conform legii. Si atunci de ce sa fie alti cercetatori competenti degrevati de posibilitatea de a accede la o astfel de functie?", a comentat George Epurescu.Vicepresedintele Federatiei Sindicale Hermes a acuzat conducerea IFIN-HH ca utilizeaza contracte de munca pe termen determinat pentru a ii controla pe angajatii nemultumiti."Acest management defectuos este si la IFIN si la ELI-NP. Un element de abuz si de santaj si de amenintare la adresa salariatilor este mentinerea lor pe contracte individuale de munca pe durata determinata. Deci tin cercetatori 7-8-9 ani pe durata determinata, cand legea spune ca maxim se poate 3 ani. Ei au inventat niste posturi - asistent de cercetare post-doctoral - care nu sunt in codul ocupatiilor din Romania, si au inventat aceste posturi cu perioada nedeterminata, ca sa eludeze legea. Iar acest lucru este un element prin care isi bat joc de salariati, ii tin sa nu vorbeasca, pentru ca daca vorbesti nu-ti