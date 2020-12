60% dintre aparatele electrice comercializate de eMAG in luna decembrie au fost vandute bucurestenilor.Reprezentantii eMAG au declarat pentru Ziare.com ca vanzarile de calorifere electrice s-au dublat in luna decembrie si in primele doua saptamani din luna decembrie, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.In cazul aerotermelor, in noiembrie, vanzarile au fost cu aproape 60% mai mari, iar in primele doua saptamani din decembrie cu aproape 30% mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut.Cele mai numeroase comenzi au fost efectuate in Bucuresti, mai exact peste un sfert dintre cele din noiembrie si de aproape 60% pentru luna decembrie.Citeste si: Cand vor ajunge primele doze de vaccin anti-COVID in Romania ...citeste mai departe despre " Retailer: 60% dintre comenzile de calorifere electrice si aeroterme din luna decembrie au fost facute de bucuresteni " pe Ziare.com