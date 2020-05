5.000 de cutii de Euthyrox vor ajunge in zeci de farmacii din tara

"Asociatia Distribuitorilor Europeni de Medicamente (ADEM) a incheiat, cu avizul Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania, un acord de donatie cu Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC) si Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Autoimune (APAA) cu scopul de a contracara criza de Euthyrox din tara. Medicamentul Euthyrox 100 mcg donat este importat din Spania, cu respectarea legislatiei romane in vigoare, autorizat de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania si este echivalentul produsului comercializat in Romania sub denumirea de Euthyrox 100 mcg", se precizeaza in comunicat.Cele 5.000 de cutii de Euthyrox 100 mcg, cu o valoare totala de 85.839 de lei, sunt disponibile incepand cu data de 20 mai in farmacii din Bucuresti, Iasi, Constanta, Oradea, Buzau, Timisoara, Cluj-Napoca si Craiova.Un comprimat de Euthyrox 100 mcg contine levotiroxina sodica 100 micrograme disponibil in noua formula, mentioneaza sursa citata.Potrivit comunicatului, pacientii care au nevoie de acest medicament in tratamentul curent se vor prezenta la farmacie cu reteta, scrisoarea medicala sau alt document eliberat de medic care recomanda un tratament cu Euthyrox. Persoanele care nu se pot deplasa pot trimite un reprezentant la farmacie cu o copie dupa documentele precizate mai sus.Acest medicament este esential in tratamentul pacientilor cu afectiuni tiroidiene, in patologia gusii benigne sau maligne ale adultului, in completarea deficitelor de substitutie cu hormoni tiroidieni, in hipotiroidie sau in cazul extirparilor totale sau partiale ale tiroidei (tiroidectomie), precizeaza sursa amintita.Se estimeaza ca in Romania sunt in jur de 500.000 de pacienti cu afectiuni tiroidiene care au ca recomandare tratamentul cu acest medicament.Citeste si:Marele mister din Sanatate: De ce lipseste Euthyrox-ul din farmacii, daca s-a dat drumul la export? Ce solutie unica au pacientii ...citeste mai departe despre " 5.000 de cutii de Euthyrox vor ajunge in zeci de farmacii din tara " pe Ziare.com