27 milioane de dolari pentru modernizarea a zece avioane IAR-99 Standard ale Fortelor Aeriene Romane

"Elbit Systems Ltd. a anuntat astazi ca a castigat un contract in valoare de aproximativ 27 de milioane de dolari de la Avioane Craiova SA, pentru prima faza a programului de modernizare a avioanelor trainer IAR-99 Standard ale Fortelor Aeriene Romane. Contractul va fi executat pe o perioada de patru ani si include suport logistic integrat", a anuntat compania.Conform contractului, Elbit Systems va echipa aeronava IAR-99 Standard cu sisteme avansate de avionica si sistem de instruire "Embedded Virtual Avionics", precum si capacitati de "Close Air Support" si capacitati "Air to Air". Aceasta revitalizare a avionului va facilita o tranzitie eficienta a pilotilor RoAF catre operarea avioanelor de vanatoare avansate de tip F-16."Suntem onorati sa oferim sprijin continuu pentru Fortele Aeriene Romane. Acest program de actualizare urmeaza o serie de tehnologii livrate de Elbit Systems catre aviatia militara romana in colaborare cu companii romanesti, inclusiv upgrade-uri la scara larga pentru diferite avioane, precum si furnizarea de capabilitati avansate pentru elicoptere", afirma Yoram Shmuely, directorul general al Elbit Systems Aerospace.Elbit Systems este o companie internationala high-tech care deruleaza proiecte in domeniul apararii, securitatii si in domeniul civil in intreaga lume.Prin subsidiarele sale din toata lumea, Elbit Systems produce sisteme in domeniul aerospatial, terestru, naval, precum sisteme de comanda-control, comunicatii, computere, informatii, supraveghere si recunoastere (C4ISR), avioane fara pilot, sisteme spatiale electro-optice, sisteme electro-optice avansate, Electronic Warfare (EW), SIGINT, sisteme de transmitere de date si comunicatii, sisteme radio si cibernetice si munitii.Elbit Systems opereaza in Romania de 27 de ani, fiind un furnizor traditional al Ministerului Apararii Nationale, in stransa colaborare cu companii din industria locala catre care a facut transfer de tehnologie.Elbit Systems a participat ca furnizor principal la programe majore de modernizare a armatei romane: pentru fortele aeriene - (MIG-21 Lancer, PUMA-Socat, IAR-99 Soim, EW-C130), pentru f ...citeste mai departe despre " 27 milioane de dolari pentru modernizarea a zece avioane IAR-99 Standard ale Fortelor Aeriene Romane " pe Ziare.com