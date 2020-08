200 de personalitati le cer lui Iohannis, Orban si Aurescu o pozitie ferma pentru sustinerea societatii civile si a drepturilor omului in Belarus

Printre semnatari se numara scriitorul si fostul ministru de externe Andrei Plesu, scriitorii Ana Blandiana, Mircea Cartarescu, Mihai Sora, Radu Paraschivescu, istoricii Armand Gosu si Andrei Ursu, numerosi actori intre care Marius Manole, Tudor Chirila, regizorii Cristian Mungiu, Mihai Maniutiu, Adina Pintilie, Alexandru Solomon, Radu Jude, dar si fosti detinuti politici precum Radu Filipescu si Stefan Niculescu-Maier. Mai multe organizatii precum Grupul pentru Dialog Social, Expert Forum si PEN Romania s-au alaturat apelului.Scopul scrisorii este determinarea Presedintelui si a Guvernului de a avea o pozitie ferma in sprijinul drepturilor fundamentale ale bielorusilor, alegeri libere si corecte, incetarea torturii si a tratamentelor degradante si dreptul la intrunire si process echitabil."Romanii au trait o revolutie sangeroasa si nu sunt straini nici de represiuni recente ale protestelor pasnice, cum ar fi cele din 10 august 2018, cu exact doi ani inainte de evenimentele din Belarus", se arata in scrisoare. "Mai mult decat atat, aceleasi metode de tortura descrise de cetatenii incarcerati in Belarus (cum ar fi, de exemplu, cei fortati sa treaca incolonati printre membrii fortelor de ordine care, din dreapta si din stanga, ii lovesc cu bastoane de cauciuc) au fost descrise si de cetateni romani arestati in timpul Revolutiei din 1989. Asadar, Romania nu trebuie sa stea deoparte cand poporul bielorus are nevoie de solidaritate internationala".In plus, printre cerinte se numara si:- Deschiderea unor canale oficiale de comunicare cu Svetlana Tihanovskaia si Consiliul de Coordonare din Belarus;- Transmiterea clara a pozitiei de nerecunoastere ca presedinte ales a lui Alexander Lukasenko;- Stabilirea unui termen pentru transferul de putere, prin dialog, de la fostul presedinte si actualul uzurpator al puterii in Republica Belarus, Alexander Lukasenko, la opozitie, iar daca acest transfer de putere nu este posibil, recunoasterea Svetlanei Tihanovskaia ca presedinte interimar pana vor avea loc alegerile libere;- Daca Alexander Lukasenko va refuza dialogul si va continua sa raspunda prin forta, va rugam sa luati in calcul retragerea acreditarii Ambasadorului Republicii Belarus in Romania, in semn de prote ...citeste mai departe despre " 200 de personalitati le cer lui Iohannis, Orban si Aurescu o pozitie ferma pentru sustinerea societatii civile si a drepturilor omului in Belarus " pe Ziare.com