11 companii energetice au fost amendate de ANRE cu 6,6 milioane de lei, pentru manipularea pietei si crearea de dezechilibre in sistemul energetic

Dintre acestia, sapte furnizori de energie au primit amenzi de 3 milioane de lei pentru manipularea pietei."O parte dintre respectivii participanti la piata angro de energie electrica au fost implicati in tranzactii de tip wash trade, respectiv in tranzactii considerate de spalare de tip A-B-A, iar aceasta forma de conduita in tranzactionare, dovedita de ANRE cu inscrisuri, constituie manipulare de piata.Aceste tranzactii, ce constau in schimbarea pozitiilor contractuale, sunt calificate ca manipulare de piata deoarece sunt de natura a oferi indicatii false sau inselatoare privind oferta, cererea sau pretul produsului tranzactionat", spun reprezentantii ANRE.Alti patru operatori au fost sanctionati cu amenzi in valoare de 3,6 milioane de lei."Acestia nu si-au respectat obligatia de a publica in timp util informatiile privilegiate datorate cererilor operative de retragere din exploatare a echipamentelor energetice, creand dezechilibru la nivelul functionarii Sistemului Energetic National, fiind afectate rezervele necesare functionarii acestuia in conditii de siguranta, inducand riscul ca operatorul de transport si sistem sa nu poata asigura cantitatile de energie necesare furnizorilor de energie electrica pentru clientii finali", potrivit reglementatorului.Unele investigatii au fost efectuate la solicitarea Agentiei pentru Cooperarea Autoritatilor de Reglementare din domeniul Energiei (ACER) si au avut ca obiect verificarea modului in care participantii la piata angro de energie respecta regulile conform carora "Se interzice manipularea sau tentativa de manipulare a pietei pe pietele angro de energie".In luna mai 2018, in cadrul ANRE a fost infiintata o structura specializata in desfasurarea de investigatii pe pietele angro de energie electrica si gaze naturale, in vederea verificarii respectarii regulilor de piata, precum si a identificarii si sanctionarii comportamentelor care afecteaza integritatea si transparenta pietei angro de energie.Pana in prezent, ANRE a efectuat investigatii la un numar de 33 producatori si furnizori de energie electrica si gaze naturale, titulari de lice ...citeste mai departe despre " 11 companii energetice au fost amendate de ANRE cu 6,6 milioane de lei, pentru manipularea pietei si crearea de dezechilibre in sistemul energetic " pe Ziare.com