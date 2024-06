Ambasadorul SUA: Sunt optimist in privinta reformelor cerute de FMI si MCV

Ambasadorul SUA, Mark Gitenstein, a declarat ca este optimist cu privire la finalizarea planului de reforme cerute Romaniei de catre FMI si UE prin MCV, adaugand ca atat fosta cat si actuala guvernare merita recunoastere in acest sens.

"Pentru a fi clar inteles, sunt optimist pentru ca cred cu adevarat ca acest plan va functiona si cred ca in esenta, toate marile partide politice locale incearca sa asigure tot ce este mai bun pentru Romania. In sufletele lor, ei stiu ca aceasta abordare este cu adevarat in interesul Romaniei (...)

Acest plan general de reforma (conditiile FMI si MCV) a inceput sa genereze rezultate pozitive, grabind tranzitia de la comunism. Guvernarea precedenta merita recunoastere pentru negocierea si acceptarea acestui plan. Guvernarea actuala merita recunoastere pentru adoptarea sa", a afirmat Gitenstein.

El a reluat afirmatia ca din cauza mostenirii comuniste economia Romaniei functioneaza ca o piramida intoarsa, bazata numai pe cei trei milioane de angajati in sectorul privat care platesc taxe si impozite, acest model nefiind sustenabil.

Diplomatul a aratat ca "planul expus de catre conditiile FMI, MCV si alte reforme adoptate in ultimii ani au inceput sa reorienteze varful piramidei economiei romanesti".

Ambasadorul SUA a mai mentionat si planul in 15 puncte de reformare a guvernarii prezentat de actualul premier Victor Ponta intr-un discurs sustinut in Parlament.

"Intr-un discurs sustinut in Parlament in februarie 2012, pe cand facea parte din opozitie, actualul prim-ministru a prezentat 15 puncte referitoare la reforma sistemului de guvernare, care demonstreaza sustinerea multipartita a unor proiecte vitale precum MCV, consolidarea DNA si a Agentiei Nationale pentru Integritate. Prim-ministrul s-a angajat sa mearga chiar mai departe.

De exemplu, a propus introducerea administrarii private a companiilor de stat si contestarea "contractelor cu baietii destepti". Sub conducerea prim-ministrului, noua guvernare a facut pasi in directia indeplinirii acestor angajamente", a mai spus Gitenstein.

