Localitatile din Romania ar putea accesa 384 milioane de lei pentru investitii in iluminatul public cu LED

"In plina pandemie de coronavirus, vrem ca o parte din fondurile AFM (Administratia Fondului pentru Mediu, n.r.) sa intre direct in economia Romaniei prin programe care sa o sprijine. Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor lanseaza anul acesta, prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), un program destinat iluminatului ecologic in orasele si comunele din tara noastra. Programul este multianual, iar bugetul stabilit pentru 2020 este de 384 milioane de lei. Astfel, localitatile din Romania vor putea inlocui corpurile de iluminat cu consum ridicat de energie electrica cu corpuri de iluminat cu LED. Totodata, administratiile vor putea achizitiona si sisteme de dimming/telegestiune, care permit reglarea fluxului luminos. Programul de iluminat public stradal va reduce cu pana la 40% consumul de energie electrica din fiecare oras din Romania. In acest fel, dincolo de reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, vom obtine si o scadere consistenta a facturii locale si nationale la electricitate", a scris pe propria pagina de Facebook, ministrul Mediului, Costel Alexe.Conform oficialului, la ora actuala, peste 20% din consumul total de energie electrica al unei localitati provine din iluminatul strazilor, iar "aceste cifre sustin si o sursa continua de poluare cu emisii de CO2 si costuri ridicate pentru administratiile locale".Prin noul program, pe baza bugetului alocat in acest an, circa 700 de localitati din Romania vor avea posibilitatea sa porneasca aceste investitii si sa beneficieze de o sustinere financiara de maximum 90% pentru proiecte de eficientizare energetica a iluminatului public.Potrivit Ordinului de ministru, finantarea se acorda in functie de categoria Unitatii Administrativ-Teritoriale (UAT), dupa cum urmeaza: cu o populatie de pana la 4.000 locuitori - in suma de 500.000 lei; cu o populatie de peste 4.001 de locuitori - in suma de un milion de lei. Sunt eligibile pentru a participa in cadrul Programului UAT-urile organizate la nivel de comuna, oras sau municipiu.Ghidul de finantare al Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public este publicat pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor spre consultare publica, incepand de joi, 9 aprilie, timp de zece zile.