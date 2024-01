Acneea: tipuri, cauze, prevenția și tratament naturist

Acneea este o afecțiune medicală frecventă care afectează atât adolescenții, cât și adulții, fiind des întâlnită la femei în perioada premenstruală datorită fluctuațiilor hormonale.

Principalele cauze sunt hiperactivitatea glandelor sebacee, care produc exces de sebum, schimbările hormonale, cum ar fi cele din timpul pubertății, și prezența bacteriei Cutibacterium acnes. Factorii de risc includ folosirea produselor cosmetice care blochează porii și administrarea anumitor medicamente.

Există diverse tipuri de acnee, cum ar fi juvenilă, rozacee, vulgară și chistică, fiecare cu simptome și tratamente specifice. Tratamentul variază în funcție de gravitatea acneei, de la forme ușoare cu comedoane deschise și închise, la forme moderate cu papule și pustule, până la forme severe cu noduli și chisturi. Consilierea psihologică poate fi benefică pentru persoanele cu acnee, ajutând la gestionarea impactului asupra auto-percepției și încrederii în sine.

Bacteria Cutibacterium acnes, esențială în evoluția acneei, prosperă în condiții favorizate de hiperactivitatea glandelor sebacee și obstrucția foliculilor piloși. Glandele sebacee produc sebum pentru protecția și hidratarea pielii, iar fluctuațiile lor hormonale, în special ale androgenilor precum testosteronul, stimulează producția de sebum, contribuind astfel la formarea acneei prin obstrucția porilor.

Factorii de risc pentru apariția acneei includ stresul, care poate exacerba simptomele, fluctuațiile hormonale asociate cu ciclul menstrual, poluarea, umiditatea ridicată, administrarea anumitor medicamente, utilizarea produselor cosmetice ce pot bloca porii, istoricul familial și tendința de a atinge sau stoarce leziunile acneice. Acneea se prezintă în diverse forme, fiecare cu caracteristici unice:

1. acnee non-inflamatorie: Caracterizată prin prezența punctelor negre și albe, aceasta este rezultatul porilor blocați de excesul de sebum.

2. acnee inflamatorie: Include papule (umflături roșii și sensibile), pustule (cosuri inflamate cu lichid), noduli (umflături dureroase și adânci) și chisturi (leziuni profunde, dureroase).

3. acnee vulgară: Cea mai comună formă, prezintă diverse tipuri de leziuni și apare pe față, piept, umeri și spate.

4. acnee rozacee: Un subtip al rozaceei, se manifestă prin vase de sânge sparte și ten gras, roșu, afectând adesea femeile de vârstă mijlocie.

5. acnee juvenilă: Tipică adolescenților, este asociată cu schimbările hormonale din pubertate și include diverse tipuri de leziuni și roșeață.

6. acnee hormonală: Afectează atât adolescenții cât și adulții, legată de fluctuații hormonale, se manifestă diferit în funcție de vârstă.

7. acnee chistică: Forma cea mai severă, cu chisturi mari, dureroase, risc de infecție și cicatrici, afectând mai ales adolescenții și adulții.

Pentru fiecare tip de acnee există tratamente specifice, iar îngrijirea dermatologică personalizată poate fi necesară.

Diagnosticarea și prevenirea acneei

Diagnosticarea și prevenirea acneei sunt aspecte esențiale în managementul acestei afecțiuni. Diagnosticul se bazează în principal pe examinarea vizuală a pielii, iar în anumite cazuri, se pot efectua teste suplimentare, cum ar fi culturi din secreția purulentă și teste hormonale, pentru a identifica cauzele specifice. Este important și diagnosticul diferențial pentru a exclude alte afecțiuni dermatologice.

Pentru prevenirea sau reducerea severității acneei, curățarea adecvată a feței, hidratarea corespunzătoare, evitarea atingerii feței, folosirea cremelor cu protecție solară, gestionarea stresului și o dietă echilibrată sunt recomandate. Deși nu se pot controla factori precum modificările hormonale sau predispoziția genetică, aceste obiceiuri pot ajuta la minimizarea impactului acneei.

În ceea ce privește tratamentul, acneea, o afecțiune frecventă în rândul adolescenților și tinerilor, este influențată de factori precum producția excesivă de sebum și inflamația. Tratamentele tradiționale sunt eficiente, dar pot avea efecte secundare și există riscul dezvoltării rezistenței la antibiotice. În acest context, interesul pentru tratamente naturale, inclusiv utilizarea uleiului CBD, a crescut, oferind o alternativă potențial mai sigură și cu mai puține efecte secundare.

Uleiul CBD în tratarea acneei

Eficiența uleiului CBD în tratamentul acneei se bazează pe capacitatea sa de a aborda principalele cauze ale acestei afecțiuni, care includ supraproducția de sebum, reproducerea anormală a celulelor pielii, dezvoltarea bacteriei Cutibacterium acnes, dezechilibrele hormonale și inflamația. Studiile sugerează că uleiul CBD poate reduce inflamația, diminua producția de sebum și citokinele inflamatorii, având astfel un efect pozitiv în ameliorarea acneei.

Un studiu din 2016 a relevat și proprietățile antibacteriene și antifungice ale uleiului CBD, care pot contribui la menținerea pielii curate și la prevenirea blocajelor porilor, ce duc la apariția acneei.

Dezechilibre hormonale și acneea

În ceea ce privește acneea hormonală, cauzată de fluctuații hormonale, în special la femei, uleiul CBD poate fi deosebit de util. Schimbările hormonale din sarcină, menopauză, bolile tiroidiene sau sindromul ovarelor polichistice pot conduce la pori înfundați, inflamație și creșterea producției de sebum, precum și la dezvoltarea bacteriilor cauzatoare de acnee. Uleiul CBD, prin reducerea producției de sebum, diminuarea inflamației și deblocarea porilor, poate oferi o soluție eficientă pentru ameliorarea acneei hormonale.

Utilizarea uleiului CBD pentru tratarea acneei

Uleiul CBD a câștigat popularitate în tratamentul acneei, datorită proprietăților sale antiinflamatorii și antibacteriene. Acesta se poate achizitiona dintr-un magazin CBD și se poate aplica direct pe zonele afectate de acnee, dilua în uleiuri purtătoare sau integra în produse cosmetice special formulate pentru acnee. Uleiul CBD poate fi, de asemenea, inclus în rutina zilnică de îngrijire a pielii, prin amestecarea cu creme hidratante sau seruri, pentru a reduce inflamația și a limita apariția coșurilor. Este important ca utilizarea uleiului CBD pentru acnee să fie precedată de consultarea unui specialist, pentru a asigura alegerea produsului adecvat tipului de piele și nevoilor individuale.

Rezultatele utilizării uleiului CBD pot varia de la o persoană la alta, iar reacțiile pot diferi. Este crucial să se folosească produse de înaltă calitate și să se verifice concentrația de CBD pentru a asigura utilizarea eficientă și sigură a acestuia.

Efectele uleiului asupra cicatricilor acneeii

Uleiul CBD a fost studiat pentru efectele sale potențiale asupra cicatricilor provocate de acnee. Un studiu publicat în "La Clinica Terapeutica" a implicat 20 de participanți cu cicatrici datorate psoriazisului și dermatitei atopice, care au aplicat un unguent cu CBD pe zonele cicatrizate de două ori pe zi, timp de trei luni. Rezultatele au arătat îmbunătățiri semnificative în aspectul pielii, precum elasticitatea și hidratarea. Chiar dacă studiul nu a fost efectuat pe persoane cu cicatrici de acnee, sugerează potențialul CBD-ului în reducerea aspectului cicatricilor.

Pe lângă cicatrici, CBD-ul a arătat eficiență și în tratamentul afecțiunilor cutanate cu prurit. Un studiu din "Journal of the American Academy of Dermatology" a constatat că 81% dintre pacienții cu hemodializă care au folosit o cremă cu CBD au experimentat o ameliorare completă a mâncărimii pielii. Se crede că canabinoizii pot dezactiva semnalele de mâncărime transmise de terminațiile nervoase.

Deși cercetările privind utilizarea CBD-ului pentru acnee sunt încă limitate, rezultatele preliminare sunt promițătoare, sugerând că acesta reduce inflamația, producția de sebum și creșterea bacteriilor responsabile de erupții cutanate. Este important să se aleagă produse de înaltă calitate, să se verifice lista de ingrediente și să se respecte instrucțiunile de utilizare, având în vedere că uleiul CBD este considerat un ingredient sigur, dar trebuie utilizat cu precauție pentru a nu interfera cu alte medicamente sau suplimente.

