Peste această viteză, speranța de viață „scade dramatic”. Riscurile pietonilor loviți de mașini. Verdictul expertului

Neadaptarea vitezei la condiţiile de drum, depășirea neregulamentară și neacordarea de prioritate pietonilor se numără printre cele mai frecvente cauze ale accidentelor rutiere grave. De asemenea, din partea pietonilor, traversarea neregulamentară se înscrie în acest registru, potrivit datelor oficiale publicate în ultimii ani.

Principala cauză a accidentelor rutiere grave, din perspectiva șoferilor, este neadaptarea vitezei. În cazul accidentului din zona Apărătorii Patriei, cartierul Berceni, de la începutul săptămânii, potrivit imaginilor surprinse de camere, șoferul în vârstă de 20 de ani se deplasa cu mare viteză prin oraș. El s-a îndreptat „glonț” către trecerea de pietoni și astfel, a lovit din plin o femeie (VIDEO) care se deplasa cu căruciorul, în care se afla bebelușul său.

Studiu de caz: accidentul mortal din cartierul Berceni, București. Verdictul lui Vali Porcișteanu

În opinia pilotului Vali Porcișteanu, campion în cadrul Campionatului Național de Raliuri, vitezomanul se deplasa cu aproximativ 70 km/h, deci cu o viteză mai mare decât dublă față de cea legală admisă, în apropierea trecerilor de pietoni.

„Ochiometric, e foarte dificil de aproximat viteza de deplasare. Însă, e posibil ca șoferul să fi avut undeva la 70 km/h. 50 km/h nu avea, cu atât mai puțin 30 km/h, viteza legală pentru deplasare, în preajma trecerii de pietoni”, a explicat specialistul în conducere defensivă, pentru Ziare.com.

Potrivit lui Porcișteanu, un pieton lovit cu o astfel de viteză nu are speranțe de supraviețuire. De la 50 km/h, șansele scad într-o manieră dramatică.

„Un pieton lovit de o mașină care circulă cu 30 km/h are șanse foarte mari de supraviețuire. Dacă te-a lovit cu 50 km/h, scade dramatic procentul de supraviețuire. La 70 km/h, nici nu mai discutăm”, a mai punctat campionul de raliuri.

Informații teoretice și aplicate pot fi aflate de cetățeni prin intermediul cursurilor specifice, de conducere defensivă.

România, fruntașă la numărul de orori pe șosele

Conform datelor oficiale furnizate de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), în anul 2024 au fost înregistrate 4.235 de accidente rutiere grave la nivel național. Aceste accidente au avut ca urmare rănirea gravă a 3.247 de persoane și decesul altor 1.478 de persoane.

Principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave în 2024 au fost: indisciplina pietonilor - 772 de accidente (447 răniți grav, 333 decese); viteza excesivă - 679 de accidente (577 răniți grav, 271 decese); indisciplina bicicliștilor - 461 de accidente (370 răniți grav, 93 decese).

Cele trei cauze menționate au reprezentat 45% din totalul accidentelor grave și au generat 46% din totalul deceselor. Din perspectiva numărului de morți pe șosele și de accidentați grav în urma unor accidente rutiere, România ocupă un loc fruntaș la nivelul Uniunii Europene, alături de vecinii bulgari.

Mamă de 35 de ani, spulberată de șoferul teribilist. Femeia avea doi copii

Luni, 13 octombrie, în jurul orei 16:00, pe Șoseaua Berceni din Capitală, o femeie de 35 de ani şi un copil de aproximativ doi ani, aflat în cărucior, au fost loviţi de un autoturism aflat în depășire, pe banda doi. Accidentul a avut loc pe trecerea de pietoni. Femeia care a murit în urma accidentului, iar fetița ei nu a fost lovită din plin, după ce mama s-a făcut „scut”. Însă, cea mică a fost transportată la spital.

Polițiștii au deschis o anchetă. Potrivit primelor informații, șoferul de 20 de ani obișnuia să se laude pe rețelele sociale, unde posta clipuri despre cum obișnuia să meargă cu viteze de peste 240 de km/h.

Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni, locuia la câțiva pași de locul accidentului. Se întorcea acasă, iar fiul ei, un băiat de zece ani, o suna insistent, neștiind ce se întâmplase. Telefonul femeii a continuat să sune minute întregi, în timp ce medicii încercau să o resusciteze. În cele din urmă, cineva a răspuns la apel, iar la celălalt capăt al firului era copilul care voia doar să afle de ce mama lui întârzie.

Potrivit locuitorilor din zona unde s-a produs tragedia, drumul este intens circulat și periculos pentru pietoni. Deși există marcaje și semne de circulație vizibile, șoferii circulă adesea cu viteză mare.

