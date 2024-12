Pe cine va surprinde Banca Nationala?

Pe cei care cred ca se impune ca BNR sa adopte astazi noi masuri de intarire a politicii monetare A- cresterea dobanzii de interventie si / sau a rezervelor minime obligatorii, sau pe cei care considera ca nu ar trebui sa se intample nimic in sedinta Bancii Nationale? Specialistii sunt impartiti in ceea ce priveste deciziile pe care Consiliul de Administratie al Bancii Nationale le-ar puta lua in sedinta de astazi. Vocile sunt unanime intr-o privinta: nu vad prea bine viitorul creditului in valuta."N-ar trebui sa se intample nimic in aceasta sedinta. Inflatia este mai jos decat se anticipase, iar pana la sfarsitul anului o sa fie sub prognoza BNR", aprecia la inceputul saptamanii seful departamentului de cercetare al Raiffeisen Bank, Ionut Dumitru, pentru Ziarul Financiar. De aceeasi parere este si analistul economic Florian Libocor, care nu vede nici o crestere a dobanzii, nici a rezervelor minime obligatorii pentru lei. "Nu exista argumente A- care sa tina atat de cresterea economica cat si de deficit A- care sa sustina cresterea dobanzii sau a rezervelor cel putin pana la sfarsitul anului", declara analistul pentru Bursa la sfarsitul saptamanii trecute.

In schimb, presedintele CEC, Eugen Radulescu, vorbea in ZF in urma cu cateva zile despre necesitatea ca BNR sa apeleze la o majorare a dobanzii de politica monetara, cat si a nivelului rezervelor minime obligatorii. "Banca centrala trebuie sa reactioneze la decizia guvernului de a majora deficitul bugetar pana la 2,5% din PIB. Chiar daca nu vor face toate cheltuielile aprobate, efectul de stimulare a cererii agregate se va resimti oricum, iar aceasta in conditiile in care consumul este in continuare accelerat", declara Radulescu.

Desi considera ca exista argumente pentru o majorare a dobanzii A- reflectate de dinamica imprumuturilor, cresterea deficitelor (bugetar si de cont curent) si cresterea economica prea mare, analistul ABN Amro Bank, Radu Craciun, nu se asteapta ca astazi BNR sa aduca modificari in politica monetara. "Istoria ne arata ca dupa ce ia masuri A- cum a fost si in iunie, BNR asteapta sa vada si efectele", aprecia domnia sa in Bursa.

In urma masurilor adoptate de BNR in iunie A- cresterea dobanzii de politica monetara de la 8,5% la 8,75% si, mai ales, majorarea rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in moneda nationala de la 16% la 20%, evolutia imprumutului in lei s-a temperat, cresterea inregistrata in luna iunie inferioara celei din luna mai. Masurile restrictive fata de lei au revitalizat insa imprumuturile in valuta. Acestea au crescut progresiv dupa momentele grele de la sfarsitul lui 2005 si inceputul acestui an, cand BNR a majorat rezervele obligatorii pentru valuta pana la 40%. Astfel, daca in aprilie ele se majorau cu numai 1,2%, in mai cresterea era de 4,9%, iar in iunie de 5%, mult mai apropiat de cresterea de 6,4% inregistrata de creditele in lei. Si, in conditiile in care efectele masurilor din iunie asupra imprumuturilor in lei se vor accentua, s-ar putea ca evolutia ascendenta a creditelor in valuta sa se accelereze.

Pentru a preveni reintoarcerea pietei catre imprumuturile in valuta, BNR ar putea decide cresterea ratei de rezerve minime obligatorii pentru valuta peste nivelul de 40%, masura pe care specialistii o dau ca probabila. Cui va taia BNR "macaroana", creditului in lei sau celui in valuta, ori poate chiar amandorura, sau poate doar va astepta ca masurile din iunie sa-si faca mai bine efectul vom afla in cursul zilei de azi. Ramaneti pe BankingNews pentru a afla detalii despre deciziile pe care le va adopta Banca Nationala astazi.

Bogdan Popescu

