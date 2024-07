Dobanzi mici, credite scumpe...

Primele trei luni ale acestui an au consemnat scaderi drastice ale dobanzilor la credite, pana la valori de 7%, de neimaginat in urma cu cateva luniBRD, BCR, Volksbank, CEC, ABN Amro, Alpha Bank, Raiffaisen Bank, HVB Bank sau Piraeus Bank se lauda cu reduceri spectaculose ale dobanzilor si ne imbie prin reclame sa luam credite mai avantajoase si mai ieftine. Insa nu trebuie sa picam in plasa intinsa de banci... prin scaderea dobanzilor, caci in spatele lor stau bine ascunse "micutele" comisioane, care umfla simtitor costul creditului.

De multe ori, o reducere a dobanzilor atent mediatizata ascunde o crestere a comisioanelor, deseori bine camuflata de banci. Astfel, noul credit - cu dobanda redusa, dar un comision mai mare, poate fi, in unele cazuri, chiar mai scump decat inainte, cand dobanda era mai mare. Asa ca, desi bancile par ca-ti ofera credite mai avantajoase, de fapt acestea trec costurile din dobanzi spre comisioane. Daca acum este la moda sa-ti faci reclama folosind dobanda ca A"deschizator de drumuriA", ne intrebam cand va veni o banca sa-si promoveze creditele mizand pe reducerea sau eliminarea comisioanelor.

Ultima banca care a anuntat scaderi spectaculoase de dobanzi este HVB, care a redus dobanzile la aproape toate creditele in lei oferite cu pana la 3 puncte procentuale. Excelent, am spune noi si toti potentialii clienti, creditele de la HVB sunt acum mai avantajoase. Asa ar fi daca banca nu ar fi anuntat si introducerea, pentru toate creditele la care a operat reduceri de dobanda - creditele imobiliare, creditele de nevoi personale cu si fara ipoteca, creditul auto si de studii, a unui comision lunar de administrare de 0,5% din soldul creditului. Mai mult, fata de sfarsitul anului trecut comisioanele de acordare (percepute o singura data, la acordarea imprumutului) care se aplica creditelor au crescut cu pana la un procent. Bunaoara, la creditul auto si la cel de nevoi personale aceste comisioane a crescut de la 3% la 4%.

Desi valoarea comisionului de gestiune pare foarte mica, de doar jumatate de procent, faptul ca se aplica lunar la soldul creditului inseamna o cheltuiala suplimentara semnificativa pentru client. Spre exemplu, pentru un credit imobiliar in lei de 50.250 de euro (175.000 RON), a carui dobanda este de numai 6,95%/an, rata lunara pentru o perioada de 25 de ani este de 1.251 RON, la care se adauga acest comision lunar de administrare de 0,5%. Valoarea acestuia in prima luna este de 879 RON, urmand sa scada in fiecare luna cate putin, pana la 0 la finalul perioadei de rambursare. Costul pe care il implica acest comision pe toata perioada de 300 de luni va fi astfel de 168.393 RON. Practic, aproape mai platiti inca o daca creditul luat numai prin aplicarea acestui lui. Valoarea medie a comisionul in fiecare luna este de 561 RON, iar adunand-o ratei de 1.251 RON observam ca, in medie, platim bancii 1.812 RON pe luna. "Amuzant" este faptul ca imprumutul era mai ieftin inainte de reducerea dobanzii: pentru creditul vechi cu dobanda de 9,57% rata lunara era de 1.617 RON (calculata chiar de banca), in timp ce acum rata este de 1.812 RON!

Ar fi de adaugat insa un amanunt foarte important: HVB Bank se remarca prin transparenta si claritate. Pe site-ul bancii gasesti toate costurile si detaliile creditelor pe care le ofera, lucru destul de rar intalnit la majoritatea bancilor. In general acestea omit sau isi ascund cum pot mai bine amanuntele A"nepublicitareA" ale produselor.

Dar HVB nu este singura care practica metoda cresterii comisioanelor. Volksbank, care se lauda cu cele mai mici credite de pe piata, a majorat odata cu reducerea dobanzilor la creditele imobiliare in euro un comision A"interesantA": de rezerva minima obligatorie. Acesta este de 1,25% si se aplica anual la soldul creditului. Aceeasi miscare a facut si BRD atunci cand a lansat pe piata un credit de nevoi personale mai avantajos, Expresso Lejer, ce imbunatateste vechea oferta pusa la dispozitia clientilor prin creditul Expresso. Noul credit are A"agatatA" un comision de 0,15% perceput lunar, menit sa A"echilibrezeA" reducerea cu 1-1,5 puncte procentuale a dobanzilor.

Dupa cum se observa, un comision A"bineA" aplicat poate face ravagii in costul creditului. Asa ca dati mai multa atentie comisioanelor atunci cand vreti un credit. Mai mult decat nivelul acestora conteaza modul in care banca il aplica: periodic (lunar sau anual, in general), la soldul creditului, sau o singura data, la acordarea creditului. Un comision perceput lunar de catre banca va avea un impact mult mai mare asupra costului imprumutului, decat un comision A"flatA", perceput o singura data, desi, la prima vedere, valoarea acestuia din urma este mai mare.

Bogdan Popescu

bogdan.popescu@bankingnews.ro

www.bankingnews.ro - publicatie electronica specializata pe informatii financiar-bancare

