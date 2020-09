La cumparaturi cu copilul tau

adidasi de copii

adidasi

Daca alegi varianta de a cumpara online, trebuie sa tii cont de cateva reguli:- sfatuieste-te cu copilul atunci cand alegi un model, ca sa fie in primul rand pe placul lui;- daca este de varsta mai mica, opteaza pentru variante velcro, care sunt mult mai usor si rapid de folosit (pantofii cu sireturi sunt ideali pentru copiii care au invatat sa faca legaturile);- masoara-i talpa stand in picioare, incaltat cu sosete, pentru a te asigura ca pantofii se potrivesc perfect si ofera confort;- asigura-te ca au suficient spatiu, atat in lungime, cat si in latime (ar trebui sa iei in calcul aproximativ un centimetru in plus in lungime, tinand cont de faptul ca piciorul copilului creste destul de repede);- evita modelele rigide, cu cusaturi care preseaza si pot sa lase urme dureroase (la fel se intampla si in cazul in care se creeaza frictiune cauzata de o masura prea mare);- alege un model care imbraca bine calcaiul, fara sa stranga, sa sustina glezna, oferind, astfel, stabilitate;- neaparat talpa trebuie sa fie flexibila pentru a nu deforma mersul natural care este inca in formare;Cam de aceleasi lucruri trebuie sa tii cont si daca te gandesti sa achizitionezi o pereche depentru tine. Poate ar fi de adaugat ca trebuie sa le faci o proba seara, cand picioarele sunt mai umflate. Daca simti doar putin disconfort, opteaza pentru un numar mai mare sau alege alta varianta care ti se potriveste mai bine. Tot ca sa-ti fie mai usor sa alegi, ia in calcul ce haine ai in garderoba si pentru ce tinute vrei sa ii folosesti.De exemplu, daca vrei sa mergi sa alergi, alege o pereche de pantofi speciali, care sa iti ofere aderenta si flexibilitate in miscare. Completeaza-ti tinuta cu un tricou si pantaloni de trening sau pantaloni scurti din bumbac.Cand te intalnesti cu prietenii, in parc, poti alege o pereche de tenisi sau pantofi sport, pantaloni din denim si un tricou colorat cu un imprimeu vesel.Daca mergi la un eveniment mai special, alege un model de pantofi sport, cu design in tendinte, doar daca este vorba de o petrecere in gradina sau la o terasa. Poti sa-i combini cu o camasa cu imprimeu si pantaloni chino. Daca este vorba despre un restaurant, este de preferat sa te indrepti catre un costum rafinat, o camasa uni, papion sau cravata si o pereche de pantofi eleganti.