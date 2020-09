Lucrul de acasa: Metode eficiente pentru o productivitate crescuta

In acelasi timp, factorul social este ingreunat in aceasta perioada, iar multe persoane duc dorul conversatiilor si glumelor cu colegii. Fie ca lucrezi remote sau de la birou, exista avantaje si dezavantaje de ambele parti.Daca lucrezi remote, acest articol va reprezenta o sursa buna de idei pentru eficientizarea muncii. Este usor sa devii propriul dusman cand lucrezi de acasa. Cand nu mai esti inconjurat de colegi, esti liber sa renunti la regulile plictisitoare stabilite de societate, nu-i asa? Lucrezi in pijamale sau mananci din castronul de cereale direct pe laptop pentru ca nimeni nu se uita si nimeni nu judeca.Nu simti aceeasi presiune a colectivului sau obligatia de a face anumite lucruri. Acestea s-ar putea sa fie unele dintre argumentele pentru care multi angajati, in perioada aceasta, apreciaza relaxarea pe care biroul din dormitor il ofera. Dar iata cum sa iti cresti productivitatea si sa iti gestionezi corect timpul, daca lucrezi de acasa.Cand lucrezi intr-un birou, naveta de dimineata te poate ajuta sa te trezesti. Totusi, de acasa, trecerea de la perna calda la laptop poate sa fie brusca. Fa-ti o cafea tare si porneste inca de la prima ora sa iti rezolvi sarcinile zilnice. Nu doar ca sa termini mai devreme programul, dar daca muncesti dis-de-dimineata, o sa observi, in timp, o crestere a randamentului. Important: nu prelungi micul dejun mai mult decat este necesar si nu procrastina!Alege-ti un loc preferat din casa si transforma-l intr-o oaza personala de inspiratie. Daca iti place lumina, asaza-te in locul din sufragerie cu vedere la fereastra si lumina naturala excelenta. Un scaun birou ergonomic este o optiune sanatoasa atunci cand lucrezi de acasa. Spatele tau iti va multumi pe masura!Pe langa asta, ai grija sa tii langa tine agenda si sticla cu apa. Confortul fizic este extrem de important si, cum nu sunt mari sanse sa ne intoarcem prea curand la birou, va trebui sa te adaptezi din mers si sa faci rai din ce ai.Daca inca nu reusesti sa te trezesti devreme, ocupa-te de sarcinile individuale in timpul primei parti din zi. Astfel, incearca sa iti programezi sedintele video sau intalnirile de pe Zoom si Skype in a doua parte a zilei.Nu esti la maraton, asa ca productivitatea este normal sa fie fluctuanta in decursul unei zile. De altfel, te cunosti suficient de bine incat sa iti dai seama care sunt momentele din zi in care te simti cel mai productiv.Sfatul nostru este sa profiti de acele momente si sa le valorifici la maximum. Foloseste-te de perioadele mai lente din zi ca sa te ocupi de lucrurile administrative sau logistice din fisa postului. Acestea sunt, din punctul de vedere al specialistilor, pauza necesara pe care sa o faci inainte de lucrurile cu adevarat importante.