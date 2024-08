Evolutia business-urilor in Romania, in prima jumatate a anului. 2024 a pus lacatul pe mai multe firme.

Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Ilfov, Constanta, Cluj, Timis.

Instabilitatea economica, schimbarile fiscale peste noapte si incertitudinile au pus capac antreprenorilor romani. Prima jumatate a anului 2024 a adus mai multe dizolvari de firme decat perioada similara din 2023, iar numarul firmelor nou-infiintate este mai redus decat anul anterior. Potrivit datelor Registrului Comertului, dinamica din sectorul business se prezinta astfel: numarul firmelor dizolvate a crescut cu 15,52%, in primele sase luni din 2024, in timp ce in primele 6 luni ale anului s-au infiintat cu 12% mai putine firme decat in aceeasi perioada a anului 2023.

Frana pentru PFA-uri. Mai putine decat in 2023.

Datele oficiale publicate de Registrul Comertului din Romania arata ca in prima jumatate a anului 2024 s-au infiintat peste 68.000 de firme noi in Romania, cu 12% mai putine decat in aceeasi perioada a anului 2023.

Astfel, in intervalul 1 ianuarie - 30 iunie 2024 s-au infiintat 15.310 de PFA-uri si 50.149 de SRL-uri. In 2023, in acelasi interval, numarul PFA-urilor nou-infiintate a fost de 21.241 si 49.349 de SRL-uri. Cele mai multe firme noi s-au infiintat in Bucuresti, in primele 6 luni, insa in toate judetele tarii au fost scaderi semnificative. Dambovita a inregistrat o scadere de aproape 41% a numarului de firme nou infiintate, situandu-se pe primul loc in topul judetelor cu cele mai putine firme noi.

Firme noi au fost deschise in domeniile:

• comert cu ridicata si cu amanuntul

• repararea autovehiculelor si motocicletelor

• transport si depozitare

• constructii

Patronii au pus lacatul pe 22.000 de firme

Schimbarile fiscale aplicate in 2024, dar si incertitudinea din domeniul afacerilor, cauzata de inflatie si cresterile de preturi au generat un val de inchideri de firme. Tot din informarile oficiale ale Registrului Comertului reiese si o crestere a numarului de firme dizolvate. In primele sase luni din 2024, numarul firmelor dizolvate a atins pragul de 22.459, fata de 19.442 in perioada similara a anului trecut.

Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Ilfov, Constanta, Cluj, Timis. De altfel, aceste zone au si cea mai dinamica activitate de business.

Domeniul de activitate care a inregistrat cele mai multe dizolvari de firme, in perioada ianuarie – iunie 2024, este comertul cu ridicata si cu amanuntul. Constructiile, activitatile profesionale, stiintifice si tehnice, precum si industria prelucratoare sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un numar mare de dizolvari de firme.

